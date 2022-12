 Devisen: Euro hält sich im US-Handel über 1,06 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Euro hat sich am Freitag im späteren Handelsverlauf nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete er 1,0615 US-Dollar. Zum US-Börsenstart hatte die Gemeinschaftswährung allerdings noch kurzzeitig unter 1,06 Dollar notiert.

NEW YORK Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs in Frankfurt auf 1,0622 (Donnerstag: 1,0633) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9414 (0,9405) Euro.

