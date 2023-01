 Devisen: Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) -Kurz vor dem Wochenende hat sich der Eurokurs kaum noch bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde in New York zuletzt mit 1,0833 US-Dollar gehandelt und somit etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. In der Nacht zum Freitag hatte der Euro mit 1,0868 Dollar den höchsten Stand seit April 2022 erreicht. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0814 (Donnerstag: 1,0772) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9247 (0,9283) Euro.

NEW YORK Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Euro zuletzt deutlich gestiegen war. Auch eine monatliche Umfrage der Universität Michigan zur Stimmung der Verbraucher in den USA bewegte den Eurokurs kaum. Das Konsumklima hellte sich im Januar stärker auf, als Volkswirte erwartet hatten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

