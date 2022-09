 Devisen: Euro knapp über Dollar-Parität

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas mehr als einen US-Dollar gekostet. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0025 Dollar und damit in etwa so hoch wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 0,9990 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Am Dienstag beginnt mit dem Zinsentscheid der schwedischen Zentralbank ein Reigen an geldpolitischen Entscheidungen, die in dieser Woche erwartet werden. Höhepunkt aus Sicht der Finanzmärkte ist die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Ergebnisse will die Fed am Mittwochabend mitteilen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer kräftigen Zinsanhebung fortsetzen.

