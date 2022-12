 Devisen: Euro macht Verluste zum US-Dollar großteils wieder wett

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel deutliche Verluste zum US-Dollar weitgehend wieder aufgeholt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0517 Dollar gehandelt. Nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht war der Euro zunächst bis auf 1,0428 Dollar gefallen, legte anschließend aber wieder zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0538 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9489 Euro gekostet.

NEW YORK Am Nachmittag erhielt der Dollar mit der Veröffentlichung von robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt vorübergehend Auftrieb, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Im November ist die Zahl der Beschäftigten in der größten Volkswirtschaft der Welt deutlich stärker gestiegen als am Markt erwartet worden war. Die Arbeitslosenquote verharrte auf niedrigem Niveau, während die Stundenlöhne doppelt so stark wie erwartet zulegten. Der Arbeitsmarktbericht liefert der US-Notenbank Fed Spielräume, um weiter entschlossen gegen die hohe Inflation vorzugehen.