 Devisen: Euro mit klarem Wertzuwachs

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Euro hat am Dienstag im US-Handel seinen Vorsprung aus dem europäischen Geschäft merklich ausgebaut. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9982 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 0,9891 (Montag: 0,9764) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 1,0110 (1,0241) Euro gekostet.

NEW YORK Der Euro profitierte vor allem von der zuversichtlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. So legten die Aktienmärkte deutlich zu. Der US-Dollar als sicher geltende Weltleitwährung war weniger gefragt. Nach zuletzt schwachen US-Konjunkturdaten ist die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen weniger als bisher erwartet anheben könnte.