 Devisen: Euro nähert sich einjährigem Höchststand

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel seinem rund einjährigen Höchststand angenähert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1055 US-Dollar. Das Mitte April markierte Hoch seit gut einem Jahr liegt nicht weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1002 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Am Dienstag dürften Anleger zum einen auf Äußerungen aus den Reihen der EZB achten. Nach wie vor ist ungewiss, ob die Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai eine kleinere oder eine größere Zinsanhebung durchführen wird. In den USA herrscht bereits die vor Zinssitzungen übliche Schweigeperiode, so dass von der Federal Reserve keine konkreten geldpolitischen Hinweise zu erwarten sind. Es stehen jedoch einige Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung an.