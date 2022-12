 Devisen: Euro stabil bei 1,06 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat sich zur Wochenmitte stabil an der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0610 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0599 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Vor dem sich nähernden Weihnachtsfest nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten traditionell ab. Auch Konjunkturdaten werden im Tagesverlauf nur wenige erwartet. In Deutschland und den USA dürften Zahlen zur Verbraucherstimmung auf Interesse stoßen. In den Vereinigten Staaten stehen darüber hinaus Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit schwach entwickelt. Ausschlaggebend ist vor allem das deutlich höhere Zinsniveau, das auch den Hauskauf verteuert hat.

