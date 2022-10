 Devisen: Euro startet mit leichten Gewinnen in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9745 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 0,9717 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Allerdings äußern sich zahlreiche Vertreter aus den Reihen der EZB. Die Geldpolitik steht derzeit besonders im Blick, weil sich Analysten und Anleger fragen, wie weit die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation gehen werden. Ein besonderes Augenmerk gilt weiterhin der politischen Lage in Großbritannien. Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen mit Stützungskäufen der Notenbank und einer Auswechslung des Finanzministers steht Premierministerin Liz Truss im Mittelpunkt. Die Unzufriedenheit mit ihrer erst kurzen Regierungsführung ist selbst in der eigenen Partei groß. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

