 Devisen: Euro startet mit leichten Gewinnen in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gegangen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1040 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1014 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Zu Wochenbeginn richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten unter anderem auf die deutsche Industrie. Am Morgen legt das Statistische Bundesamt neue Produktionszahlen vor. Am Freitag hatten Auftragsdaten für große Enttäuschung gesorgt. Die Industrie leidet seit einiger Zeit unter einer ganzen Reihe von Problemen, darunter die schwächelnde Nachfrage wegen der trüben Konjunkturaussichten.