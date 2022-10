 Devisen: Euro startet stabil in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9740 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende noch etwas höher auf 0,9797 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Der Wochenbeginn dürfte mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig ausfallen. Erwartet wird lediglich die Sentix-Konjunkturstimmung, die an den Finanzmärkten selten für stärkere Kursbewegung sorgt. Analysten schätzen den Indikator jedoch, weil er relativ früh im jeweiligen Berichtsmonat veröffentlicht wird und Hinweise auf andere Stimmungsbarometer wie das Ifo-Geschäftsklima geben kann. Aus den Reihen der Notenbanken äußern sich einige hochrangige Redner. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

