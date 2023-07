 Devisen: Euro steigt wieder über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Donnerstag seine Verluste vom Vortag überwiegend wettgemacht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1220 US-Dollar, nachdem sie zur Wochenmitte zeitweise unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen war. Der in dieser Woche markierte Höchststand seit Februar 2022 liegt etwa einen halben Cent entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1222 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Im Tagesverlauf stehen zwar einige Konjunkturdaten auf dem Programm, allerdings eher aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktrelevanz. Am bedeutendsten dürften Preisdaten von der Unternehmensebene aus Deutschland und die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sein. Vor den anstehenden Zinssitzungen in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche halten sich die Notenbanker mit öffentlichen Äußerungen normalerweise zurück.