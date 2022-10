 Devisen: Euro tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Eurokurs hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum noch verändert. Die Gemeinschaftswährung bewegte sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,9870 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 0,9851 (Freitag: 0,9730) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 1,0151 (1,0278) Euro gekostet.

NEW YORK Im europäischen Währungsgeschäft hatten schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone den Euro anfangs belastet. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 47,1 Zähler. Der Indikator ist damit den sechsten Monat in Folge gesunken und liegt so tief wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Im weiteren Verlauf des Handels erholte sich der Euro aber wieder.

