 Devisen: Euro tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Euro hat sich am Dienstag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Mit zuletzt 1,0914 US-Dollar hielt sich die Gemeinschaftswährung etwa auf dem Niveau des späten Währungsgeschäfts in Europa. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0933 (Montag: 1,0922) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9147 (0,9156) Euro gekostet.

NEW YORK Der Handel verlief in sehr ruhigen Bahnen. Ein wenig gestützt wurde der Dollar durch robuste Daten aus der Bauwirtschaft der USA. So ist die Zahl der Baubeginne sehr stark gestiegen. Aber auch die Baugenehmigungen legten deutlich zu. Die Immobilienbranche hatte lange unter den gestiegenen Hypothekenzinsen gelitten. Seit einiger Zeit zeichnet sich hier eine Trendwende ab. Die Bauwirtschaft ist ein wichtiger Faktor für das US-Wirtschaftswachstum.