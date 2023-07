 Devisen: Euro tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Eurokurs hat sich am Freitag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1127 US-Dollar und damit nur wenig mehr als im späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1123 (Donnerstag: 1,1197) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8990 (0,8931) Euro gekostet.

NEW YORK Am Donnerstag hatte eine Dollar-Stärke den Euro unter Druck gesetzt, und der Kurs war um bis zu ein Cent abgerutscht. Unter anderem hatten robuste Daten vom Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten die Spekulation auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation verstärkt. Die Aussicht auf Zinserhöhungen stützt in der Regel den Kurs einer Währung.