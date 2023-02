 Devisen: Euro vor US-Inflationsdaten über 1,07 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Vortag halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Wochenstart war der Euro zunächst auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen, im Tagesverlauf legte er aber zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0686 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Am Dienstag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf Inflationszahlen aus den USA. Am Nachmittag wird die Regierung Daten für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sich die Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. Im vergangenen Jahr hatte die Fed ihre Leitzinsen kräftig angehoben, das Tempo seit Ende 2022 aber verringert.