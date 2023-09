 Devisen: Euro vor wichtigen Daten unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Freitagmorgen weiter klar unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0868 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Zum Ausklang der Woche blicken die Marktteilnehmer zum einen auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Es stehen Stimmungsindikatoren aus der Industrie auf dem Programm. Aufgrund der konjunkturellen Schwäche wird es an den Märkten zunehmend für möglich gehalten, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung in knapp zwei Wochen zunächst keine weitere Zinsanhebung durchführen könnte. In den USA stehen ebenfalls wichtige Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Auch in den Vereinigten Staaten ist gegenwärtig unklar, ob und wann die Notenbank Fed ihren Inflationskampf fortsetzen wird. An den Märkten stehen die Zeichen für die nächste Sitzung im September derzeit eher auf Zinspause.