Devisen: Euro wenig bewegt nach Achterbahnfahrt am Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach den heftigen Kursausschlägen tags zuvor erst einmal kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0875 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0805 (Dienstag: 1,0887) Dollar festgesetzt.