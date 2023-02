Devisen: Euro zieht nach Fed-Entscheid an und nähert sich 1,10-Dollar-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Mittwoch nach der US-Zinsentscheidung kräftig angezogen und sich der Marke von 1,10 Dollar genähert. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0983 Dollar und damit so viel wie seit April 2022 nicht mehr. Vor der Entscheidung der US-Notenbank hatte der Eurokurs noch bei rund 1,09 Dollar gelegen.