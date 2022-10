 Devisen: Eurokurs behauptet sich

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Eurokurs hat sich am Montag auch im US-Handel stabil gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 0,9814 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 0,9764 (Freitag: 0,9748) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 1,0241 (1,0258) Euro gekostet.

NEW YORK Im europäischen Geschäft wurde der Euro von trüben Konjunkturdaten aus der Eurozone belastet. Die Industriestimmung sank auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als zwei Jahren. Am Nachmittag wendete sich das Blatt zugunsten des Euro. Auslöser waren schwache Wirtschaftszahlen aus den USA. Sowohl Umfragewerte aus der Industrie als auch Daten vom ohnehin angezählten Immobilienmarkt verfehlten die Erwartungen und lasteten auf dem Dollar. Hinzu kam, dass sich die Stimmung an den Finanzmärkten besserte und die US-Währung als Fluchtwährung weniger attraktiv erschienen ließ.