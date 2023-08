 Devisen: Eurokurs fällt im US-Handel wieder unter 1,10 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder eingebüßt. Die Gemeinschaftswährung rutschte unter 1,10 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,0990 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1019 (Mittwoch: 1,0968) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9075 (0,9117) Euro.

NEW YORK Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten hatte zunächst auch den Euro gestützt. Der als sicher geltende Dollar war weniger gefragt gewesen. Die mit Spannung erwarteten Daten zur Inflationsentwicklung in den USA gaben dem Euro dann kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb. Die Inflationsrate war im Juli nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat zwar leicht gestiegen. Der Anstieg blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Ökonomen erwarten trotz des leichten Anstiegs in den kommenden Monaten einen weiteren Rückgang der US-Inflationsrate. "Die Entwicklung auf den Vorstufen lässt darauf hoffen, dass sich in den kommenden Monaten der abwärts gerichtete Trend fortsetzen wird", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen.

Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank von großer Bedeutung sind. Die Fed hatte im Juli nach einer Pause die Zinsen erneut angehoben. Das weitere Vorgehen jedoch bleibt offen.

So hatte die regionale Fed-Chefin von San Francisco, Mary Daly, nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten gesagt, dass die Notenbank noch "mehr Arbeit vor sich hat". Sie fügte hinzu, dass noch nicht entscheiden worden sei, ob die Zinsen angehoben und wie lange sie konstant gehalten werden sollen. Nach diesen Aussagen ließ die Risikobereitschaft der Anleger deutlich nach. Darunter litt dann auch der Euro.