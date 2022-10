 Devisen: Eurokurs gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro ist am Freitag gefallen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 0,9740 US-Dollar gehandelt und damit rund einen halben Cent günstiger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 0,9811 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Der Euro wurde einmal mehr durch eine Stärke des Dollar belastet, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegte. Im weiteren Tagesverlauf wird nicht mit stärkeren Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für mehr Kursbewegung sorgen könnten. Deutlich stärker unter Druck stand allerdings das britische Pfund, nachdem die britische Premierministerin Liz Truss am Vortag ihren Rücktritt erklärt hatte und die konservative Tory-Partei eine schnelle Nachfolgelösung anstrebt. Unabhängig davon dürfte sich der Abwärtstrend beim Pfund fortsetzen, wie Experten warnten. Als Grund nannten sie den konjunkturellen Abschwung und die Geldpolitik der Bank of England. Die Notenbank könnte wegen der Konjunkturschwäche nicht entschieden genug gegen die hohe Inflation ankämpfen, hieß es. Im Fokus der Anleger stand darüber hinaus die Kursentwicklung des japanischen Yen. Am Vortag mussten für einen US-Dollar erstmals seit 1990 mehr als 150 Yen gezahlt werden. Die Yen-Schwäche dauerte im Freitagshandel an. Der Kurs zum Dollar stieg weiter über die Marke von 150 Yen und wurde gegen Mittag bereits über 151 Yen gehandelt, was Spekulationen über ein erneutes Eingreifen der japanischen Regierung am Devisenmarkt zur Stützung des Yen verstärkte. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

