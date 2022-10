 Devisen: Eurokurs gibt weiter nach - Dollar-Stärke belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro ist am Dienstag erneut gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9679 US-Dollar gehandelt, nachdem sie sich am Vorabend knapp über 0,97 Dollar gehalten hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 0,9697 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Ausschlaggebend für die Kursschwäche des Euro bleibt ein starker US-Dollar, der am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Der Dollar profitierte von der Unsicherheit an den Finanzmärkten. Die Sorgen vor den Folgen des Kriegs in der Ukraine steigert die Nachfrage nach der amerikanischen Währung, die unter Anlegern als sicherer Anlagehafen geschätzt wird. Eine weitere Ursache für die aktuelle Dollar-Stärke ist die Spekulation auf steigende Zinsen in den USA. Die US-Notenbank Fed hat dank robuster Daten vom US-Arbeitsmarkt den nötigen Spielraum, um weiter entschlossen gegen die hohe Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt anzukämpfen. Die Aussicht auf erneute starke Zinserhöhungen in den USA treibt die Renditen für US-Staatsanleihen in die Höhe und lässt auch den Kurs des Dollar weiter steigen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

