 Devisen: Eurokurs kaum verändert unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0880 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0900 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Kurz vor dem Wochenende dürften die Anleger am Devisenmarkt die Preisentwicklung in der Eurozone im Blick haben. Am späten Nachmittag wird eine weitere Schätzung zu den Verbraucherpreisen im Juli erwartet. Der Markt geht davon aus, dass eine vorangegangene Schätzung bestätigt wird, die einen weiteren Rückgang der Inflationsrate auf 5,3 Prozent gezeigt hatte. In den USA werden im Handelsverlauf keine Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Wenig verändert zeigte sich am Morgen auch Chinas Landeswährung im Handel mit dem Dollar. Zuvor hatte die chinesische Notenbank dem Yuan erneut unter die Arme gegriffen, nachdem der Kurs seit Beginn des Monats deutlich gesunken war. Ein von der Zentralbank festgelegter Kurs des Yuan zum Dollar war am Morgen vergleichsweise hoch angesetzt worden. Zuletzt hatten mehrfach enttäuschende Konjunkturdaten aus China die Sorge an den Finanzmärkten vor einer weiter schwachen Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verstärkt.