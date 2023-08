 Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0916 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0926 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Die Dollar-Stärke der vergangenen Handelstage hat sich vorerst nicht fortgesetzt. Zuletzt waren US-Konjunkturdaten besser als erwartet ausgefallen, was die Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA verstärkte und der US-Währung Auftrieb verliehen hatte. Im Handelsverlauf bleibt der Fokus der Investoren auf wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA gerichtet. Am späten Vormittag werden Daten zur Wirtschaftsleistung in der Eurozone erwartet. Am Nachmittag könnten dann Daten zur Industrieproduktion in den USA für Impulse am Devisenmarkt sorgen, bevor sich das Interesse der Anleger am Abend auf die Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed richtet. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen Zentralbank.