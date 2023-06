 Devisen: Eurokurs legt leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas tiefer auf 1,0690 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Auftrieb erhielt am Morgen der australische Dollar. Die Zentralbank des Landes überraschte die Finanzmärkte abermals mit einer Zinsanhebung. Der Leitzins beträgt mittlerweile 4,1 Prozent, nachdem ihn die Währungshüter erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben haben. Lange zählte die australische Notenbank zu den Zentralbanken mit einer besonders lockeren Ausrichtung. Mit der hohen Inflation hat sie ihren Kurs aber rasch und ohne große Ankündigung geändert, was im Land auf teils harte Kritik stößt. Datenseitig stehen im Tagesverlauf Zahlen aus Europa im Blick. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt neue Auftragszahlen aus der deutschen Industrie. Im Laufe des Vormittags gibt das Statistikamt Eurostat Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone bekannt.