 Devisen: Eurokurs nach Fed-Entscheidung auf Tageshoch

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Euro ist am Mittwoch nach der Zinsanhebung der US-Notenbank Fed auf ein Tageshoch geklettert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1092 US-Dollar und damit etwas mehr als vor der Fed-Mitteilung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1059 (Dienstag: 1,1051) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9042 (0,9049) Euro gekostet.

NEW YORK Die Fed greift im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Die elfte Erhöhung binnen 16 Monaten war allgemein erwartet worden. Die spannende Frage ist, wie es weitergeht.

Grundsätzlich lässt die Fed die Tür für weitere Straffungen offen. Der geldpolitische Ausschuss werde unter anderem die Auswirkungen bisheriger Straffungen bei der Prüfung möglicher zusätzlicher Anhebungen berücksichtigen, teilte sie nach ihrer Zinssitzung mit. Die Formulierung ähnelt einer Äußerung nach dem vorherigen Zinsentscheid und lässt zusätzliche Zinserhöhungen generell zu.