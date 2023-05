 Devisen: Eurokurs unter 1,10 US-Dollar - US-Daten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro ist am Montag unter 1,10 US-Dollar gefallen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0991 Dollar gehandelt. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren überwiegend besser als von Experten erwartet ausgefallen.

NEW YORK Das Handelsvolumen ist allerdings dünn, in Europa öffnen die Börsen erst wieder am Dienstag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0981 (Donnerstag: 1,1042) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9106 (0,9056) Euro gekostet.