 Devisen: Eurokurs vor US-Inflationsdaten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9705 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochabend auf 0,9706 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Am Devisenmarkt haben die Anleger die Geldpolitik in den USA im Blick. Mit der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed war am Vorabend deutlich geworden, dass die amerikanischen Währungshüter weiter entschlossen gegen die hohe Inflation ankämpfen wollen. Die Finanzmärkte rechnen daher auch in den kommenden Monaten mit weiter kräftig steigenden Zinsen in den USA. Die Investoren haben besonders neue Daten zur Entwicklung der amerikanischen Verbraucherpreise im Blick, die am Nachmittag (14.30 Uhr) erwartet werden. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation im September leicht abgeschwächt hat, wobei sich die Teuerungsrate über der Marke von acht Prozent halten dürfte und damit weit oberhalb des Inflationsziels der Fed von zwei Prozent. "Die aktuellen Inflationsniveaus sind so weit weg vom Ziel der Fed, dass ein Rückgang schon dramatisch ausfallen müsste, damit die US-Notenbanker von ihrer aggressiven Gangart ablassen", kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank, die bei einer überraschend hohen Inflationsrate am Nachmittag weitere Kursgewinne beim US-Dollar erwartet. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

