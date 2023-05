 Devisen: Eurokurs weiter unter 1,10 US-Dollar - US-Daten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro hat sich im US-Handelsverlauf am Montag bei dünnem Geschäft nur wenig bewegt. Nachdem er unter 1,10 US-Dollar gefallen war, kostete er zuletzt 1,0971 Dollar. Die US-Konjunkturdaten waren überwiegend besser als von Experten erwartet ausgefallen. Hier stand vor allem der ISM-Index für die US-Industrie im Blick. Er zeigte, dass die Aktivität im April zwar den sechsten Monat in Folge rückläufig war, der Stimmungsindikator sich aber dennoch stärker als erwartet erholte.

NEW YORK Insgesamt blieb es sehr ruhig, denn in Asien und Europa öffnen die meisten Börsen nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende erst wieder am Dienstag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0981 (Donnerstag: 1,1042) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9106 (0,9056) Euro gekostet.