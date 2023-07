 DHL Group investiert eine halbe Milliarde Euro in Lateinamerika

MEXIKO (dpa-AFX) -Der Logistikkonzern DHL Group will sein Geschäft im lateinamerikanischen Markt ausbauen. Der Unternehmensbereich Supply Chain werde bis 2028 rund 500 Millionen Euro in der Region investieren, kündigte Vorstandsmitglied Oscar de Bok am Mittwoch in Mexiko an. Er will das Geld unter anderem für Infrastruktur und Transportkapazitäten in die Hand nehmen sowie neue Lagerhäuser bauen. Denn die Nachfrage in der Region steigt - auch und insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen ihre Investitionen momentan breiter streuen, um sich unabhängiger von China zu machen. In dem Geschäftsbereich Supply Chain bietet DHL seinen Kunden Lieferketten-Logistik an, wie Lagerbetrieb und -haltung, oder auch die Abwicklung von Versandretouren.