Die höchsten Motorraddichten gibt es in Bayern

FLENSBURG (dpa-AFX) -Nirgendwo in Deutschland ist die Motorraddichte so hoch wie in Bayern. Die bundesweit elf Zulassungsbezirke mit der höchsten Zahl zweirädriger Krafträder pro 1000 Einwohner liegen im Freistaat, wie eine Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes durch die Deutsche Presse-Agentur ergab. Klarer Spitzenreiter ist das niederbayerische Freyung-Grafenau mit 116,7 Krafträdern pro 1000 Einwohner vor den oberpfälzischen Landkreisen Cham mit 107,8 und Schwandorf mit 104,9. Den höchsten Wert außerhalb Bayerns hat der Bodenseekreis mit 96,7 auf Rang 12.