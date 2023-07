DIHK: Interesse an Neugründungen sinkt - 'ernstzunehmende Gefahr'

BERLIN (dpa-AFX) -Die Menschen in Deutschland zeigen immer weniger Interesse an Neugründungen von Unternehmen. Die Zahl entsprechender Informations- und Beratungsgespräche bei den Industrie- und Handelskammern sei 2022 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gesunken und befinde sich mit 154 785 auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Zählung im Jahr 2002, teilte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Samstag mit. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) über die Zahlen berichtet.