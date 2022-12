DIHK: Regierungswechsel in Brasilien als Chance für Mercosur nutzen

BERLIN (dpa-AFX) -Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) dringt darauf, den Regierungswechsel in Brasilien als Chance für das Mercosur-Handelsabkommen zu nutzen. "Die Bundesregierung sollte sich in Gesprächen mit der neuen brasilianischen Regierung für die rasche Ratifizierung des bereits seit Jahren fertigverhandelten EU-Mercosur-Abkommens einsetzen", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian am Mittwoch. "Dies wäre ein großer Erfolg und ein notwendiger Lichtblick im stark belasteten außenwirtschaftlichen Umfeld." Der Ukraine-Krieg zeige, wie wichtig enge Partnerschaften sowie gestärkte Handelsbeziehungen für die deutsche Wirtschaft seien.