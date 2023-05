 Diplomatie: Scholz zum Auftakt seiner Afrika-Reise in Äthiopien gelandet

Scholz zum Auftakt seiner Afrika-Reise in Äthiopien gelandet

Olaf Scholz ist zu seiner zweiten größeren Afrika-Reise als Bundeskanzler in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba gelandet. Hier wird sich Scholz mit Vertretern der äthiopischen Regierung sowie der Afrikanischen Union (AU) treffen. Am Abend geht es weiter nach Kenia, dem wichtigsten Partnerland Deutschlands in Ostafrika.