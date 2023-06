 Diplomatie: US-Außenminister Blinken zu Besuch in China eingetroffen

US-Außenminister Blinken zu Besuch in China eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist zu seinem mit Spannung erwarteten Besuch in China eingetroffen. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, landete Blinken heute in Peking. Während der bis morgen andauernden Reise sind in Peking eine Reihe von Treffen mit hochrangigen chinesischen Regierungsvertretern geplant.