 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag keine großen Sprünge zu erwarten. Nach dem schwächeren Vortag taxierte der Broker IG den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 781 Punkte. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex aktuell knapp im Minus. "Im Moment ist völlig offen, wohin die Reise am Aktienmarkt geht", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Niemand könne derzeit seriös sagen, ob es eine kurze Phase des Durchatmens oder der Beginn einer Korrektur sei. In New York waren die Indizes am Vortag nach schwachen Quartalszahlen einiger Unternehmen wie American Express , AT&T , Philip Morris oder Tesla ebenfalls unter Druck geraten. In Deutschland stehen am Freitag die Ergebnisse des Softwarekonzerns SAP und von Mercedes -Benz im Fokus.

USA: - VERLUSTE - Negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Stimmung an den US-Aktienmärkten belastet. Zudem naht mit dem saisonal ohnehin schwachen Monat Mai auch der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte die dennoch zwischenzeitlich erzielten Gewinne nach einem schwachen Auftakt nicht behaupten. Er hielt sich zum Schluss aber mit einem Minus von 0,33 Prozent auf 33 786,62 Punkte recht ordentlich. Etwas stärker verloren die anderen Indizes: Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,60 Prozent auf 4129,79 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,78 Prozent auf 12 985,98 Zähler ein.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Freitag nachgegeben. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,3 Prozent. Ein überraschend hohe Inflation lässt den Druck auf die japanische Notenbank steigen, ihre ultralockere Geldpolitik entgegen aktuellen Erwartungen vielleicht doch anzupassen. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 1,1 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um ein Prozent.

DAX 15795,97 -0,62% XDAX 15804,01 -0,64% EuroSTOXX 50 4384,86 -0,20% Stoxx50 4053,47 +0,16% DJIA 33786,62 -0,33% S&P 500 4129,79 -0,60% NASDAQ 100 12985,98 -0,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,20 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0959 -0,10% USD/Yen 133,90 -0,26% Euro/Yen 146,74 -0,37%

ROHÖL:

Brent 81,06 -0,04 USD WTI 77,33 -0,04 USD

