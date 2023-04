 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger warten auf frischen Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Für den Dax dürfte es am Dienstag nach seinem kleinen Rücksetzer zum Wochenstart zunächst wieder nach oben gehen. Der Aufwärtsschwung hält sich aber erst einmal in Grenzen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,15 Prozent auf 15 813 Punkte. Seinen bisher höchsten Stand von 16 290 Punkten hatte der Dax im November 2021 erreicht, diese Marke bleibt im Visier. Aus Asien kamen am Morgen positive Wirtschaftsdaten aus China, die Kurse dort gaben aber moderat nach. Das Thema möglicher weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed beschäftigt die Anleger nach wie vor. Derweil geht die Berichtssaison in Europa und in den USA weiter. Am Nachmittag stehen vor allem die Quartalszahlen weiterer US-Banken wie Goldman Sachs im Blick.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial bewegte sich über weite Strecken des Handels kaum, zog aber im späten Geschäft leicht an. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,30 Prozent auf 33 987,18 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,33 Prozent auf 4151,32 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 13 087,71 Zähler zu. Frische US-Konjunkturdaten gaben wenig Impulse. Der Empire-State-Index, ein regionaler Stimmungsindikator für die US-Industrie, hellte sich im April kräftig und wesentlich stärker auf als erwartet. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt war im April erwartungsgemäß besser. Die robusten Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit ein Stück weit, dass die US-Zentralbank Fed etwas länger als derzeit erwartet auf Zinsanhebungskurs bleiben könnte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag trotz positiver Wirtschaftsdaten aus China keine gemeinsame Richtung gefunden. So erholte sich Chinas Wirtschaft im ersten Quartal überraschend deutlich. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,1 Prozent zu. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel hingegen um 0,8 Prozent. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,4 Prozent zu.

DAX 15789,53 -0,11% XDAX 15823,41 +0,12% EuroSTOXX 50 4367,61 -0,53% Stoxx50 4040,79 -0,09% DJIA 33987,18 +0,30% S&P 500 4151,32 +0,33% NASDAQ 100 13087,71 +0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,78 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0937 +0,09% USD/Yen 134,44 -0,01% Euro/Yen 147,04 0,08%

ROHÖL:

Brent 84,92 +0,16 USD WTI 80,95 +0,12 USD

