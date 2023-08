 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - An der Frankfurter Börse dürften die Kurse am Dienstag noch etwas weiter steigen. Mit einer international guten Stimmung im Rücken taxierte der Broker IG den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 824 Punkte - nach einem etwa ein Prozent höheren Wochenstart. Zuvor ließen die globalen Leitbörsen weitere Kursgewinne folgen. In Asien zogen die Kurse weiter an. Sie hatten bereits tags zuvor auf eine Steuersenkung auf Aktiengeschäfte in China positiv reagiert. Anleger hoffen nun auf die Entschlossenheit der chinesischen Regierung, die eigene Wirtschaft stärker zu stützen. Dann könnte sich das Stimmungsbild von "zu wenig, zu spät" zu einer zuversichtlicheren Haltung verschieben, hieß es von Anlageexperten der Schweizer Bank UBS. Auch aktuellen Gespräche zwischen den USA und China sind ebenfalls wichtig für Anleger. US-Handelsministerin Gina Raimondo ist bis Mittwoch auf China-Reise. Sie einigte sich bereits mit dem chinesischen Ressortchef Wang Wentao im Streit um Handelsfragen auf die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe. Anleger könnten dies als Anzeichen einer Entspannung werten, hieß es.

USA: - WEITER ERHOLT - Die US-Börsen haben sich am Montag nach guten Nachrichten aus China weiter von ihrem jüngsten Rückschlag erholt. Gegen Handelsende zog das zwischenzeitlich lahmende Kaufinteresse wieder an, sodass der Leitindex Dow Jones Industrial 0,62 Prozent höher mit 34 559,98 Punkten schloss. Am Freitag war er im Verlauf auf den tiefsten Stand seit gut sechs Wochen abgerutscht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,63 Prozent auf 4433,31 Punkte hoch. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 am Ende 0,74 Prozent auf 15 052,46 Punkte.

ASIEN: - WEITER ERHOLT - Die Hoffnung auf weitere Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Regierung hat die Erholung der asiatischen Börsen am Dienstag weiter angetrieben. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg im späten Handel um etwa ein Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um fast zwei Prozent zu. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,3 Prozent.

DAX 15792,61 1,03% XDAX 15820,64 0,79% EuroSTOXX 50 4293,69 1,36% Stoxx50 3956,11 0,87% DJIA 34559,98 0,62% S&P 500 4433,31 0,63% NASDAQ 100 15052,46 0,74%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,23 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0823 0,04% USD/Yen 146,52 -0,01% Euro/Yen 158,58 0,03%

ROHÖL:

Brent 84,41 -0,01 USD WTI 80,07 -0,03 USD

