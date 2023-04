 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax fehlt Kraft für weiteren Anstieg

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax scheint auch am Donnerstag unter der runden Marke von 16 000 Punkten erst einmal festzuhängen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit 15 891 Punkten knapp unter Vortagesschluss. Seit Wochenanfang bewegt er sich überwiegend in der Spanne zwischen 15 800 und 15 900 Punkten. Seit seinem März-Zwischentief vor viereinhalb Wochen hat der Dax um rund zehn Prozent zugelegt. Für weitere Anstiege fehlen derzeit die Impulse. Auch in New York hielten sich die Anleger am Vortag zurück.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Uneinheitlich aufgenommene Unternehmenszahlen haben an den US-Aktienmärkten am Mittwoch für Zurückhaltung gesorgt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 33 897,01 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 endete 0,01 Prozent tiefer bei 4154,52 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,02 Prozent auf 13 088,72 Punkte. Auf den von der US-Notenbank veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" reagierten die Indizes kaum.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Investoren an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich auch am Donnerstasg eher zurückgehalten. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,6 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte ein paar Punkte im Plus. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,3 Prozent.

DAX 15895,20 +0,08% XDAX 15905,60 +0,02% EuroSTOXX 50 4393,57 -0,01% Stoxx50 4047,08 -0,13% DJIA 33897,01 -0,23% S&P 500 4154,52 -0,01% NASDAQ 100 13088,72 -0,02%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 133,56 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0956 +0,02% USD/Yen 134,83 +0,08% Euro/Yen 147,72 +0,09%

ROHÖL:

Brent 82,21 -0,91 USD WTI 78,29 -0,87 USD

/mis