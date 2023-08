 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit moderaten Gewinnen erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Freundliche Vorgaben aus China dürften am Montag den deutschen Aktienmarkt positiv beeinflussen. Die chinesische Regierung senkte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 2008, dies sorgte für gute Stimmung und bescherte den Handelsplätzen in China deutlichen Auftrieb. Den Dax taxierte der Broker IG zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,56 Prozent höher auf 15 720 Punkte. Im Blick bleibt die exponentielle 100-Tage-Linie für den mittel- bis längerfristigen Trend, die derzeit einen Widerstand bildet bei rund 15 791 Punkten. Bei etwas unter 15 500 Zählern ist der Leitindex unterstützt, hier waren die Kurse im Juli und August jeweils nach oben gedreht. Zinssorgen geraten zunächst wieder etwas in den Hintergrund, sind aber nicht vom Tisch, nachdem auf dem Notenbanker-Treffen im US-amerikanischen Jackson Hole sowohl Fed-Chef Jerome Powell als auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, im Kampf gegen die hohe Inflation weiter eine strenge Geldpolitik in Aussicht gestellt hatten.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben sich am Freitag weitgehend von ihren Vortagesverlusten erholt. Die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell während der Notenbankerkonferenz in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) belastete nur zeitweise etwas. Sie enthielt aber nichts wirklich Neues. Signale einer möglichen Zinspause im September waren nicht auszumachen. Powell hob stattdessen erneut die Bereitschaft der Fed hervor, die Zinsen, wenn erforderlich, weiter anzuheben. Zugleich wolle die US-Notenbank jedoch umsichtig vorgehen. Obendrein sagte er, dass ein fortgesetztes Wachstum über dem Trend eine weitere Straffung erforderlich machen könnte. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Plus von 0,73 Prozent auf 34 346,90 Punkte, was auf Wochensicht einen Verlust von einem halben Prozent bedeutet. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,67 Prozent auf 4405,71 Zähler hoch. Der Nasdaq 100 gewann 0,85 Prozent auf 14 941,83 Punkte. Auf Wochensicht legte er damit um 1,7 Prozent zu.

ASIEN: - GEWINNE - Eine Senkung der Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte in China hat die zuletzt schwachen Börsen des Landes am Montag angetrieben. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg im späten Handel um gut Prozent. Allerdings hatte er in der Spitze um mehr als fünf Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um knapp eineinhalb Prozent zu. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende gut eineinhalb Prozent.

DAX 15631,82 0,07% XDAX 15696,67 0,93% EuroSTOXX 50 4236,25 0,10% Stoxx50 3921,96 -0,06% DJIA 34346,90 0,73% S&P 500 4405,71 0,67% NASDAQ 100 14941,83 0,85%

Bund-Future 132,11 -0,04%

Euro/USD 1,0810 0,14% USD/Yen 146,42 0,01% Euro/Yen 158,28 0,12%

Brent 84,39 -0,09 USD WTI 79,79 -0,06 USD

