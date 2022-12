 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Nach dem Sprung zurück über 14 000 Punkte zur Wochenmitte zeichnet sich für den Dax am Donnerstag ein weiteres Plus ab. So taxiert der Broker IG den Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 14 130 Punkte. Die nächste Orientierungsmarke nach oben ist die 21-Tage-Linie bei knapp über 14 300 Punkten. Sie reflektiert den kurzfristigen Trend. Die wichtigsten US-Indizes hatten ihre Erholung am Mittwoch fortgesetzt und die asiatischen Märkte folgten am Morgen. Ein Achtmonatshoch im US-Verbrauchervertrauen habe die Aktienkurse angetrieben, hieß es bei der Credit Suisse. Gleichzeitig seien die Inflationserwartungen der Konsumenten kräftig gesunken. In China gab es erneute Signale aus der Politik zur Stärkung der Wirtschaft.

USA: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Erfreuliche Quartalsberichte von Nike und Fedex sowie ein gestiegenes Verbrauchervertrauen haben am Mittwoch die US-Aktienmärkte beflügelt. Die Anleger zeigten sich wieder zuversichtlicher, nachdem die gute Börsenlaune der Monate Oktober und November in den vergangenen Wochen einen kräftigen Dämpfer erhalten hatte. Neben der Inflation und der Verlangsamung des Wachstums in den Vereinigten Staaten hatten vor allem Aussagen der Notenbanken in den USA und Europa über weitere geldpolitische Straffungen verschreckt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach vier schwächeren Handelstagen bereits am Vortag leicht zur Erholung angesetzt hatte, legte um weitere 1,60 Prozent auf 33 376,48 Punkte zu.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag von der freundlichen Verfassung der US-Märkte profitiert und ebenfalls zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,5 Prozent fester. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt um 0,4 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 2,5 Prozent. In China gab es erneute Signale aus der Politik zur Stärkung der Wirtschaft.

DAX 14097,82 1,54 XDAX 14071,05 1,09 EuroSTOXX 50 3872,15 1,83 Stoxx50 3719,07 1,64 DJIA 33376,48 1,60 S&P 500 3878,44 1,49 NASDAQ 100 11235,88 1,48

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,85 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0642 0,29 USD/Yen 131,9165 -0,32 Euro/Yen 140,3850 -0,04

ROHÖL:

Brent 82,47 0,27 USD WTI 78,60 0,31 USD

