 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG KÖNNTE SICH FORTSETZEN - Der Dax dürfte seinen Stabilisierungsversuch am Dienstag zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 12 893 Punkte. Tags zuvor war der Dax nur haarscharf an seinem Monatstief von 12 603 Punkten vorbeigeschrammt. Hier suchten dann aber Käufer wieder ihre Chance. Bestärkt wurden sie später auch durch die Erholung der wichtigsten US-Indizes von ihren Tiefstständen seit Mitte Juli. Im Fokus bleibt die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

USA: - IM PLUS - Ein Endspurt hat den US-Börsen am Montag letztlich noch klare Gewinne beschert. Ungeachtet der am Mittwoch erwarteten, weiteren kräftigen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,64 Prozent im Plus bei 31 019,68 Punkten, womit er nur minimal unter seinem Tageshoch blieb. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,69 Prozent auf 3899,89 Punkte zu und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verabschiedete sich 0,77 Prozent fester mit 11 953,28 Zählern aus dem Handel.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,4 Prozent, nachdem Japans Börse am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen zog im späten Handel 0,25 Prozent an. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Leitindex Hang Seng im dortigen Nachmittagshandel 1,3 Prozent an.

