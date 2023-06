 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab. Den Dax taxierte der Broker IG zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung prozentual fast unverändert bei 16 199 Punkte. Nach seiner Klettertour in der vergangenen Woche auf Rekordhöhen fehlen dem deutschen Leitindex derzeit die Impulse für weitere Steigerungen. "Solange die 16 vorne steht, dürfte die Stimmung auf dem Parkett gut bleiben. Bislang denken nur wenige an Gewinnmitnahmen", sagte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - GESCHLOSSEN - Die US-Aktienbörsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, sodass von diesen am Dienstag für die übrigen Weltbörsen keine frischen Impulse ausgehen. Am Freitag hatte eine starke Woche an der Wall Street mit moderaten Verlusten geendet.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag teilweise an ihren schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Am Markt hieß es, die Rally an den globalen Aktienmärkten zeige Ermüdungsanzeichen. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,35 Prozent auf 33 252,67 Punkte. Außerdem bremsten weiter Sorgen um Chinas laue Erholung von der Pandemie die Risikobereitschaft. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai stand zuletzt zwar prozentual unverändert bei 3931,00 Punkten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor aber 1,5 Prozent auf 19 616,60 Punkte.

DAX 16201,20 -0,96% XDAX 16215,33 -0,77% EuroSTOXX 50 4362,38 -0,74% Stoxx50 4001,64 -0,79% DJIA 34299,12 -0,32% S&P 500 4409,59 -0,37% NASDAQ 100 15083,92 -0,67%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,64 +0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0915 -0,06% USD/Yen 142,01 +0,01% Euro/Yen 155,00 -0,05%

ROHÖL: