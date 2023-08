 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Konjunktursorgen belasten weiterhin

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Zum Ende einer tristen Börsenwoche dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt nochmals leicht nachgeben. "Die Luft aus dem Aktienmarkt scheint raus und die Rally-Pause seit Monatsanfang noch nicht beendet", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die Anleger stünden derzeit vor zwei Problemen: Erstens stiegen die Realzinsen wieder und zweitens sende die Konjunktur in China immer düstere Signale aus. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax 0,4 Prozent niedriger auf 15 620 Punkte. Damit dürfte der Dax ein neuerliches Tief seit fast sechs Wochen ausloten. Auf Wochensicht stünde damit ein Minus von 1,3 Prozent zu Buche.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben ihre jüngsten Verluste am Donnerstag ausgeweitet. Neben den Wirtschaftsproblemen in China, die schon länger ein Thema sind, rückten jüngst auch wieder Zinsängste in den Vordergrund. Konjunkturdaten untermauerten, dass die US-Notenbank Fed noch Spielraum hat, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Starke Quartalszahlen zum Beispiel von Cisco waren am Gesamtmarkt kein Kaufargument. Der Dow Jones Industrial schloss 0,84 Prozent tiefer mit 34 474,83 Punkten. Der Leitindex bewegt sich damit weiter auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte Juli. Der breiter gefasste S&P 500 verlor am Donnerstag 0,77 Prozent auf 4370,36 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Furcht vor einer ausgeprägteren chinesischen Konjunkturschwäche und Zinssorgen mit Blick auf die USA haben die Börsen Asiens auch am Freitag belastet. So schloss die US-Notenbank Fed jüngst nicht aus, den Leitzins weiter anzuheben. Konjunkturdaten untermauerten zudem, dass sie hierfür durchaus Spielraum hätte. Weiter steigenden Zinsen würden aber die Finanzierungsbedingungen für viele Unternehmen weltweit weiter verschärfen, die Wirtschaft könnte stärker unter Druck geraten. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um ein halbes Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,4 Prozent. Der japanische Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,7 Prozent ein.

DAX 15676,90 -0,71% XDAX 15613,66 -0,75% EuroSTOXX 50 4227,83 -1,32% Stoxx50 3906,21 -0,85% DJIA 34474,83 -0,84% S&P 500 4370,36 -0,77% NASDAQ 100 14715,81 -1,08%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 131,08 +0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0882 0,09% USD/Yen 145,45 -0,27% Euro/Yen 158,29 -0,23%

ROHÖL:

Brent 84,09 -0,03 USD WTI 80,50 +0,11 USD

/mis