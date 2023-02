 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher auf 15 507 Punkte und damit in Sichtweite des bisherigen Jahreshochs von 15 520 Punkten. Nach einem Tag Beruhigung war die Zinsangst am Mittwoch nach Äußerungen von Währungshütern zwar an die Wall Street zurückgekehrt. Gerade zinssensitive Technologiewerte radierten ihre Erholung vom Dienstag aus. Die Anleger seien gefangen zwischen zwei Impulsen, so die Credit Suisse: Dem Positiven einer weichen Landung der US-Wirtschaft einerseits, und dem Negativen, die strikte Geldpolitik der Fed möglicherweise zu unterschätzen.

USA: - VERLUSTE -Die am Vortag an den US-Börsen aufgekommene Hoffnung auf eine etwas weniger restriktive Gangart der Notenbank ist am Mittwoch wieder größtenteils verflogen. Die wichtigsten Aktien-Indizes schlossen teilweise deutlich im Minus, nachdem Fed-Vertreter die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation betont hatten. Besonders unter Druck standen die am Dienstag noch sehr starken Technologiewerte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent auf 12 495,38 Punkte nach unten. Der Dow Jones Industrial gab um 0,61 Prozent auf 33 949,01 Punkte nach.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Schwäche der US-Börsen hat am Donnerstag die Märkte in Asien nicht wirklich erreicht. In Tokio ging der Nikkei 225 nach einigem Hin und Her zwar etwas tiefer aus dem Handel, die Verluste waren mit einem Abschlag von 0,1 Prozent auf 27 584,35 Punkte aber nur knapp. Deutliche Gewinne gab es dagegen im chinesischen Raum, wo sich Tech-Werte besser präsentierten als in den USA: Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte 1,21 Prozent auf 4125,45 Punkte zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index stieg um 1,19 Prozent auf 21 537,15 Punkte.

DAX 15412,05 0,60 XDAX 15432,16 0,10 EuroSTOXX 50 4209,15 0,00 Stoxx50 3888,32 0,28 DJIA 33949,01 -0,61 S&P 500 4117,86 -1,11 NASDAQ 100 12495,38 -1,83

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,09 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0732 0,17 USD/Yen 131,5755 0,11 Euro/Yen 141,2020 0,27

ROHÖL:

Brent 85,22 +0,13 USD WTI 78,54 +0,07 USD

