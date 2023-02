 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Nach der Erholung im späten Handel am Freitag zeichnet sich am Montag im Dax DE0008469008 angesichts wieder aufkommender Zinssorgen ein neuerlicher Rücksetzer ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent tiefer auf 15 344 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax mit 15 520 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Mitte Februar 2022 erreicht. Damit hatte er seine Rally zum Jahresauftakt auf 11,5 Prozent ausgebaut. In den USA war es am Freitag abwärts gegangen - vor allem für zuletzt besonders gefragte Technologiewerte. USA: - KURSVERLUSTE - Gewinnmitnahmen haben zum Wochenschluss die jüngste Rally der US-Technologiewerte ausgebremst. Für Ernüchterung sorgten enttäuschende Quartalsberichte zweier Schwergewichte der Tech-Branche. Hinzu kam, dass der Arbeitsmarkt im Januar eine überraschende Stärke zeigte. Dies versetze der zuletzt aufkeimenden Hoffnung, dass in der Geldpolitik bald wieder Lockerungen wahrscheinlich werden, einen Dämpfer. Die zinssensiblen Technologiewerte wurden am Freitag wieder gemieden. Für den technologielastigen Nasdaq 100 US6311011026 ging es um 1,79 Prozent auf 12 573,36 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial US2605661048 gab um 0,38 Prozent auf 33 926,01 Punkte nach. ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 JP9010C00002 XC0009692440 schloss am Montag 0,7 Prozent höher. Der CSI-300-Index CNM0000001Y0 mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen gab zuletzt hingegen um 1,4 Prozent nach und der Hang-Seng-Index HK0000004322 in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um rund zwei Prozent. DAX 15476,43 -0,21 XDAX 15419,48 -0,82 EuroSTOXX 50 4257,98 0,40 Stoxx50 3879,13 0,92 DJIA 33926,01 -0,38 S&P 500 4136,48 -1,04 NASDAQ 100 12573,36 -1,79 ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ------------------------------------------------------------------------------- RENTEN: Bund-Future 137,47 -0,23% DEVISEN: Euro/USD 1,0794 0,01 USD/Yen 131,7580 0,47 Euro/Yen 142,2210 0,47 ROHÖL: Brent 80,24 0,30 USD WTI 73,58 0,19 USD /jha/