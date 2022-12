 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne nach Einbruch

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - STABIL NACH EINBRUCH ERWARTET - Nach zwei ernüchternden Notenbanktreffen dürfte kurz vor dem Wochenende am deutschen Markt nach oben nicht viel gehen. Immerhin könnten sich die am Vortag arg unter die Räder gekommenen Kurse am Freitag stabilisieren. So taxierte der Broker IG den Leitindex Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start moderat im Plus bei gut 14 000 Punkten. Für die zu Ende gehenden Börsenwoche zeichnet sich aber ein Verlust von 2,6 Prozent ab. Die Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank hatte Europas Börsen am Vortag heftige Kursverluste eingebrockt. Der Dax hatte die Abgaben am Nachmittag immer mehr ausgeweitet und nur knapp über dem Tagestief geschlossen. Er beendete den Handel knapp unter 14 000 Zählern auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Monat. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank mit ihrem Zinsausblick enttäuscht.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die Ankündigung einer überraschend restriktiven künftigen US-Geldpolitik hat die New Yorker Börsen auch am Donnerstag belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte zum Schluss 2,25 Prozent auf 33 202,22 Punkte ein, womit sich die Abwärtsdynamik verschärfte. Im Handelsverlauf war er nur knapp an der Marke von 33 000 Punkten vorbeigeschrammt, unter der er zuletzt vor rund fünf Wochen notiert hatte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend schwächer tendiert. Die Aussicht auf weiter deutlich steigende Leitzinsen in den USA dämpfte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,9 Prozent tiefer. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 1,3 Prozent. In China ging es am Freitag nicht ganz so stark nach unten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte sogar leicht um 0,2 Prozent zu.

DAX 13986,23 -3,28 XDAX 14000,20 -2,60 EuroSTOXX 50 3835,70 -3,51 Stoxx50 3693,60 -2,96 DJIA 33202,22 -2,25 S&P 500 3895,75 -2,49 NASDAQ 100 11345,22 -3,37

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

RENTEN:

Bund-Future 138,25 -0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0646 0,20 USD/Yen 137,2580 -0,29 Euro/Yen 146,1290 -0,09

ROHÖL:

Brent 81,01 -0,20 USD WTI 75,90 -0,21 USD

/jha/