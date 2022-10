 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Börsenlage einige Punkte verlieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 12 221 Punkte. Als wichtig erachtet wird weiterhin die Marke von 12 000 Punkten. Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets tun sich die Anleger nach einer zuletzt schwankungsreichen Phase derzeit schwer mit der Richtungsfindung. Vor dem am Mittwoch anstehenden Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed und den am Donnerstag fälligen neuesten US-Inflationszahlen dürfte die Stimmung seiner Meinung nach angespannt bleiben, da die Märkte einen weiteren Zinsschritt der Fed um 75 Basispunkte im November befürchten.

USA: - WEITERE VERLUSTE - Die US-Börsen haben nach dem erneuten Kursrutsch vom Freitag ihre Verluste etwas ausgeweitet. Vor allem die Technologiewerte blieben am Montag unter Druck. Am Aktienmarkt sind die Investoren vor der im Wochenverlauf beginnenden Berichtssaison und den am Donnerstag erwarteten Verbraucherpreiszahlen in Lauerstellung. Die Notenbank hat die Bekämpfung der hohen Teuerung zu ihrem Hauptanliegen gemacht. Dafür ist sie sogar bereit, erheblichen wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,32 Prozent auf 29 202,88 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,75 Prozent auf 3612,39 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 1,02 Prozent auf 10 926,97 Punkte, nachdem er im Verlauf auf den tiefsten Stand seit September 2020 gefallen war.

ASIEN: - HANG SENG NIKKEI 225 IM MINUS, CSI 300 IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag größtenteils nachgegeben. So fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund zweieinhalb Prozent und büßte damit einen Teil seiner Gewinne der vergangenen Woche wieder ein. Am Montag hatte der Aktienhandel in Tokio wegen eines Feiertags geruht. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit 2011. In Shanghai konnte sich der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen etwas von den deutlichen Verlusten vom Wochenauftakt erholen. Am Montag war der Index mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit April 2020 gefallen.

DAX 12272,94 0% XDAX 12340,83 0,92% EuroSTOXX 50 3356,88 -0,55% Stoxx50 3360,52 -0,53% DJIA 29202,88 -0,32% S&P 500 3612,39 -0,75% NASDAQ 100 10926,97 -1,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,27 -0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9682 -0,21% USD/Yen 145,82 0,07% Euro/Yen 141,17 -0,17%

ROHÖL:

Brent 95,76 -0,43 USD WTI 90,55 -0,58 USD

