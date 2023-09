 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Mit Gewinnen in den Verfallstag

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax dürfte am Freitag stark ins Rennen gehen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 15 911 Punkte. Die Europäische Zentralbank hatte dem Dax tags zuvor Leben eingehaucht und ihn auch auf Wochensicht ins Plus getrieben. Nach zehn Leitzinserhöhungen in Folge dürfte der straffe Zinserhöhungszyklus nach Einschätzung von Experten nämlich ein Ende gefunden haben. Am Aktienmarkt könnte es angesichts des großen Verfalls an den Terminbörsen vor dem Wochenende aber noch größere Schwankungen geben.

USA: - GEWINNE - Die Anleger an den US-Börsen haben am Donnerstag ihre Zurückhaltung abgelegt und bei Aktien zugegriffen. Der Dow Jones Industrial kletterte dabei wieder dicht unter die Marke von 35 000 Punkten. Im Blick der Anleger standen zum einen starke Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft, die Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche haben könnten. Zum anderen zog der Chipdesigner Arm mit dem größten Börsengang des Jahres hohe Aufmerksamkeit auf sich. Die Aktie legte zum Start kräftig zu. Der Dow beendete den Tag 0,96 Prozent höher auf 34 907,11 Punkten. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,84 Prozent auf 4505,10 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 15 473,89 Punkte hoch.

ASIEN: - GEWINNE - Besser als befürchtet ausgefallene chinesische Wirtschaftsdaten haben den zuletzt immer wieder schwächelnden Börsen Asiens am Freitag überwiegend Rückenwind beschert. Die Industrieproduktion und die Konsumausgaben entwickelten sich besser als gedacht. Das weckt Hoffnung, dass die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung, die vor allem den tief in der Krise steckenden Immobiliensektor stützen sollen, langsam wirken. Hinzu kommt die vage Aussicht, dass die Europäische Zentralbank nach ihrer Leitzinserhöhung am Donnerstag im laufenden Zinszyklus nun zum letzten Mal an der Zinsschraube gedreht haben dürfte. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, notierte zuletzt zwar leicht im Minus, der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann aber fast eineinhalb Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel um mehr als ein Prozent zu. Gewinne gab es auch in Australien und Südkorea.

DAX 15805,29 0,97% XDAX 15858,90 1,42% EuroSTOXX 50 4279,75 1,33% Stoxx50 4012,01 1,65% DJIA 34907,11 0,96% S&P 500 4505,10 0,84% NASDAQ 100 15473,89 0,82%

Bund-Future 131,17 +0,06%

Euro/USD 1,0652 0,08% USD/Yen 147,38 -0,06% Euro/Yen 157,00 0,02%

Brent 94,54 +0,84 USD WTI 91,05 +0,89 USD

