 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Unklarer Fed-Ausblick belastet Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der tags zuvor stabilisierte Dax dürfte am Donnerstag zunächst etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,2 Prozent tiefer auf 15 790 Punkte. Am Vorabend hatte die US-Notenbank ihren Leitzins nochmals erhöht und den weiteren geldpolitischen Kurs offen gelassen. In ihrer Erklärung zum Zinsentscheid strichen die Währungshüter zwar eine wichtige Passage, wonach weitere Zinsanhebungen zu erwarten seien. Allerdings wurden zusätzliche Erhöhungen auch nicht explizit ausgeschlossen. Am US-Aktienmarkt gab es letztlich mit einem Schluss am Tagestief neuerliche Verluste. In Europa erwartet die Anleger am Donnerstag eine prall gefüllte Tagesagenda mit Quartalsberichten und Wirtschaftsdaten. Höhepunkt ist aber die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag. Als sicher gilt, dass die EZB erneut an der Zinsschraube dreht. Die Spannung ist jedoch groß, ob um 0,25 oder gar nochmals um 0,5 Prozentpunkte.

USA: - VERLUSTE - Mit Kursverlusten haben die US-Börsen am Mittwoch auf eine neuerliche Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed reagiert. Der Dow Jones Industrial verlor 0,80 Prozent auf 33 414,24 Punkte. Damit erweist sich der Mai mit drei verlustreichen Tagen in Folge bislang als der saisonal schwache Börsenmonat, als der er bekannt ist. Die Fed hat wie allgemein erwartet den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt dieser nun in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Vor gut einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen. Für ihre weitere Geldpolitik legte sich die Fed nicht konkret fest. Zwar strichen die Währungshüter eine Passage aus ihrer Erklärung zum Zinsentscheid vom Mittwoch, wonach weitere Anhebungen zu erwarten seien. Zugleich wurden aber zusätzliche Zinserhöhungen auch nicht ausgeschlossen. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,70 Prozent auf 4090,75 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,64 Prozent niedriger auf 13 030,21 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Nach einer weiteren Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank sowie deren unkonkreten geldpolitischen Ausblick haben die Börsen Asiens am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um gut ein Prozent nach oben. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen war - nach einer Feiertagspause - zuletzt kaum verändert. Der S&P ASX 200 in Australien notierte leicht im Minus, wie auch der südkoreanische Kospi./mis

DAX 15815,06 +0,56% XDAX 15774,08 -0,05% EuroSTOXX 50 4310,18 +0,36% Stoxx50 4016,07 +0,39% DJIA 33414,24 -0,80% S&P 500 4090,75 -0,70% NASDAQ 100 13030,21 -0,64%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 136,43 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1083 +0,19% USD/Yen 134,55 -0,11% Euro/Yen 149,12 +0,06%

ROHÖL:

Brent 72,95 +0,62 USD WTI 69,04 +0,44 USD

/mis